Первые поцелуи и объятия: в Вашингтоне показали нежные кадры мамы-гориллы и ее малыша
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В зоопарке Вашингтона родилась редкая горилла. Об этом в Twitter сообщает "Голос Америки", передает УНН.
"В зоопарке Вашингтона родилась редкая западная равнинная горилла. Малышу дали имя Моки ("маленький" на языке лингала)", - говорится в сообщении.
Также в твите опубликовано видео с кадрами первых объятий и поцелуев мамы-гориллы и новорожденного малыша.
Напомним, 12 апреля сообщалось, что в Киевском зоопарке родились птенцы черных лебедей.
Также Киевский зоологический парк разместил в сети фото, посвященные бегемоту Лили.
В зоопарке Вашингтона родилась редкая западная равнинная горилла. Малышу дали имя Моки ( "маленький" языком Лингала).
Это кадры первых объятий и поцелуев гориллы-мамы и ее новорожденного ребенка pic.twitter.com/rJMQ4JQvkB