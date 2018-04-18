Первые поцелуи и объятия: в Вашингтоне показали нежные кадры мамы-гориллы и ее малыша

"В зоопарке Вашингтона родилась редкая западная равнинная горилла. Малышу дали имя Моки ("маленький" на языке лингала)", - говорится в сообщении.

Также в твите опубликовано видео с кадрами первых объятий и поцелуев мамы-гориллы и новорожденного малыша.

Напомним, 12 апреля сообщалось, что в Киевском зоопарке родились птенцы черных лебедей.

Также Киевский зоологический парк разместил в сети фото, посвященные бегемоту Лили.

В зоопарке Вашингтона родилась редкая западная равнинная горилла. Малышу дали имя Моки ( "маленький" языком Лингала).



Это кадры первых объятий и поцелуев гориллы-мамы и ее новорожденного ребенка pic.twitter.com/rJMQ4JQvkB