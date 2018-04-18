Перші поцілунки та обійми: у Вашингтоні показали ніжні кадри мами-горили та її малюка
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У зоопарку Вашингтона народилася рідкісна горила. Про це у Twitter повідомляє "Голос Америки", передає УНН.
"У зоопарку Вашингтона народилася рідкісна західна рівнинна горила. Малюку дали ім'я Мокі ("маленький" мовою лінґала)", - йдеться у повідомленні.
Також у твіті опубліковане відео з кадрами перших обіймів та поцілунків мами-горили та новонародженого малюка.
Нагадаємо, 12 квітня повідомлялось, що у Київському зоопарку народились пташенята чорних лебедів.
Також Київський зоологічний парк розмістив у мережі фото, присвячені бегемоту Лілі.
У зоопарку Вашингтона народилася рідкісна західна рівнинна горила. Малюку дали ім'я Мокі ("маленький" мовою лінґала).
Це кадри перших обіймів та поцілунків горили-мами та її новонародженої дитини pic.twitter.com/rJMQ4JQvkB