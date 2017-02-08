Первое заседание по делу Н.Семены состоится 17 февраля - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Первое заседание по делу крымского журналиста Николая Семены состоится 17 февраля в Железнодорожном суде Симферополя на территории оккупированного Крыма. Об этом сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии .
Отмечается, что дело рассмотрит судья Надежда Школьная.
"Первое - 17 февраля. Мы заявляли о проведении предварительного заседания. На нем рассматривается ходатайство защиты, которое является первичным. То есть об исключении каких-либо доказательств по делу, которые, как мы считаем, получены с нарушением закона, другие ходатайства связанные с вопросами по поводу материалов дела, личных данных Николая Семены. Устанавливается график. Можно сказать, это вступительное заседание ", - сообщил адвокат.
Э.Курбединов также добавил, что 28 февраля состоится заседание, где начнется рассмотрение дела по существу.
Напомним, в оккупированном Россией Крыму журналисту Николаю Семене 20 января вручили обвинительное заключение по делу о сепаратизме. По версии следствия , крымский журналист "подготовил статью под названием" Блокада - необходимый первый шаг к освобождению Крыма ", в которой были обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности России".