Перше засідання у справі М.Семени відбудеться 17 лютого - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Перше засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени відбудеться 17 лютого в Залізничному суді Сімферополя на території окупованого Криму. Про це повідомив кримський адвокат Еміль Курбедінов, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
Зазначається, що справу розгляне суддя Надія Школьна.
"Перша дата – 17 лютого. Ми заявляли про проведення попереднього засідання. На ньому розглядається клопотання захисту, яке є первинним. Тобто про виключення якихось доказів зі справи, які, як ми вважаємо, отримані з порушенням закону; інші клопотання пов'язані з питаннями з приводу самих матеріалів справи, анкетних даних Миколи Семени. Встановлюється графік. Можна сказати, це вступне засідання", – повідомив адвокат.
Е.Курбедінов також додав, що 28 лютого відбудеться засідання, де почнеться розгляд справи по суті.
Нагадаємо, в окупованому Росією Криму журналісту Миколі Семені 20 січня вручили обвинувальний висновок у справі про сепаратизм. За версією слідства, кримський журналіст “підготував статтю під назвою „Блокада — необхідний перший крок до звільнення Криму“, в якій були виявлені заклики до порушення територіальної цілісності Росії”.