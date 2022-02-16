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Первая женщина "вылечилась" от ВИЧ благодаря стволовым клеткам - ученые

Первая женщина "вылечилась" от ВИЧ благодаря стволовым клеткам - ученые

Киев • УНН

 • 20140 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Ученые полагают, что им впервые удалось вылечить ВИЧ у женщины с помощью метода трансплантации стволовых клеток для лечения ее лейкемии, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Это дало исследователям новую информацию в их работе по поиску “неуловимых” лекарств от ВИЧ после десятилетий работы — и есть надежда, что это лечение может быть доступным для других пациентов.

Эксперты заявили, что результаты показали, что ВИЧ — состояние, при котором наблюдается прогрессирующий сбой иммунной системы — не обнаруживается в организме женщины, хотя она будет по-прежнему находиться под пристальным наблюдением, поскольку вирус все еще может появиться снова.

Лечение, которое сопряжено с высоким риском и в настоящее время может применяться только для пациентов с лейкемией, является первым лечением с использованием пуповинной крови.

У пациентки из Нью-Йорка, женщины средних лет смешанной расы, в 2013 году был диагностирован ВИЧ, а через четыре года ей сказали, что у нее острый миелоидный лейкоз — рак, который начинается в кроветворных клетках костного мозга.

В 2017 году ей сделали трансплантацию стволовых клеток от донора, который был естественным образом устойчив к ВИЧ, находился в состоянии ремиссии и был свободен от вируса в течение 14 месяцев без необходимости в каких-либо других сильнодействующих методах лечения.

Пациентка также находилась в стадии ремиссии от лейкемии более четырех лет.

Дополнение

Два предыдущих случая излечения фиксировали у мужчин - одного белого и одного латиноамериканца - которые получили взрослые стволовые клетки, которые чаще всего используются при трансплантации костного мозга.

Случай был представлен на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в Денвере. Этот случай является частью более крупного исследования, проведенного при поддержке США учеными из Университета Калифорнии и Университета Джона Хопкинса в Балтиморе. Он направлен на наблюдение за 25 ВИЧ-инфицированными, которым пересадили стволовые клетки из пуповинной крови для лечения рака и других серьезных заболеваний.

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