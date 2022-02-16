Перша жінка "вилікувалася" від ВІЛ завдяки стовбуровим клітинам - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Учені вважають, що їм вперше вдалося вилікувати ВІЛ у жінки за допомогою методу трансплантації стовбурових клітин для лікування її лейкемії, пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Це дало дослідникам нову інформацію в їхній роботі з пошуку "невловимих" ліків від ВІЛ після десятиліть роботи — і є надія, що це лікування може бути доступним для інших пацієнтів.
Експерти заявили, що результати показали, що ВІЛ — стан, при якому спостерігається прогресуючий збій імунної системи — не виявляється в організмі жінки, хоча вона, як і раніше, перебуватиме під пильним наглядом, оскільки вірус все ще може з’явитися знову.
Лікування, яке пов’язане з високим ризиком і наразі може бути прийняте лише для пацієнтів з лейкемією, є першим, що включає пуповинну кров.
У пацієнтки з Нью-Йорка, жінки середніх років змішаної раси, у 2013 році був діагностований ВІЛ, а через чотири роки їй сказали, що у неї гострий мієлоїдний лейкоз — рак, який починається в кровотворних клітинах кісткового мозку.
У 2017 році їй зробили трансплантацію стовбурових клітин від донора, який був природно стійкий до ВІЛ, перебував у стані ремісії та був вільний від вірусу протягом 14 місяців без необхідності в будь-яких інших сильнодіючих методах лікування.
Пацієнтка також перебувала у стадії ремісії від лейкемії понад чотири роки.
Доповнення
Два попередні випадки виліковування фіксували у чоловіків — одного білого та одного латиноамериканця — які отримали дорослі стовбурові клітини, які найчастіше використовуються при трансплантації кісткового мозку.
Випадок був представлений на конференції з ретровірусів та опортуністичних інфекцій у Денвері. Цей випадок є частиною більшого дослідження, проведеного за підтримки США вченими з університету Каліфорнії та Університету Джона Гопкінса в Балтіморі. Він спрямований на спостереження за 25 ВІЛ-інфікованими, яким пересадили стовбурові клітини з пуповинної крові для лікування раку та інших серйозних захворювань.
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