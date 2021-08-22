Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Фигуристка Оксана Баюл, которая принесла Украине первую за время независимости медаль на Олимпийских играх, отказалась от украинского гражданства. Об этом она сообщила на своей странице Іnstagram, сообщает УНН.
Цитата:
"Я делаю это. Я очень взволнована, США. Пришло время. Слава богу, за все спасибо. Я больше ничего никому не пытаюсь доказать. Нет, так нет - головой о бортик без меня. Конституция Украины провозглашает, что в Украине разрешено только одно гражданство... В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства", - написала Баюл.
Она не объяснила причины своего поступка. Однако из комментария, которой она сделала ранее стало известно, что ее не пригласили на празднование 30-летия Независимости Украины.
Добавим
Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призером чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины. С 1994 года проживает в США.