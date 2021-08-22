Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства

Цитата:

“Я роблю це. Я дуже схвильована, США. Прийшов час. Слава Богу, за все дякую. Я більше нічого нікому не намагаюся довести. Ні, то ні — головою об бортик без мене. Конституція України проголошує, що в Україні дозволено лише єдине громадянство... Відповідно до законодавства України, якщо громадянин України набуває громадянства іншої держави, така особа все ще визнається громадянином України у правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства”, — написала Баюл.

Вона не пояснила причини свого вчинку. Однак з коментаря, якій вона зробила раніше стало відомо, що її не запросили на святкування 30-річниці Незалежності України.

Додамо

Баюл також є чемпіонкою світу (1993), дворазовим призером чемпіонатів Європи (1993, 1994), дворазовою чемпіонкою України (1993, 1994), заслуженим майстром спорту України. З 1994 року проживає в США.