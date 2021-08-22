Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Фігуристка Оксана Баюл, яка принесла Україні першу за часів незалежності медаль на Олімпійських іграх, відмовилася від українського громадянства. Про це вона повідомила на своїй сторінці Іnstagram, повідомляє УНН.
Цитата:
“Я роблю це. Я дуже схвильована, США. Прийшов час. Слава Богу, за все дякую. Я більше нічого нікому не намагаюся довести. Ні, то ні — головою об бортик без мене. Конституція України проголошує, що в Україні дозволено лише єдине громадянство... Відповідно до законодавства України, якщо громадянин України набуває громадянства іншої держави, така особа все ще визнається громадянином України у правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства”, — написала Баюл.
Вона не пояснила причини свого вчинку. Однак з коментаря, якій вона зробила раніше стало відомо, що її не запросили на святкування 30-річниці Незалежності України.
Додамо
Баюл також є чемпіонкою світу (1993), дворазовим призером чемпіонатів Європи (1993, 1994), дворазовою чемпіонкою України (1993, 1994), заслуженим майстром спорту України. З 1994 року проживає в США.