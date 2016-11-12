Первая леди Украины стала «Женщиной III тысячелетия»
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Жена Президента Украины, председатель "Благотворительного фонда Петра Порошенко" госпожа Марина Порошенко получила награду Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия" в категории "Знаковая фигура", передает УНН.
Статуэтку, разработанную скульптором Владимиром Шолудьки, госпоже Марине вручил председатель Высшего представительского совета Премии, композитор, народный артист Украины Александр Злотник.
Также с отличием поздравил жену и президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook, где он отметил, что украинская женщина - одна из величайших ценностей нашего государства.
Кроме того, президент поблагодарил каждой хранительнице за ежедневную неутомимую работу на благо семьи, общества и Украинского государства.