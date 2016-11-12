Перша леді України стала «Жінкою ІІІ тисячоліття»
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Дружина Президента України, Голова “Благодійного Фонду ПЕТРА ПОРОШЕНКА” пані Марина Порошенко отримала відзнаку Всеукраїнської премії “Жінка ІІІ тисячоліття” у категорії “Знакова постать”, передає УНН.
Відтак, статуетку, розроблену скульптором Володимиром Шолудьком, пані Марині вручив голова Вищої Представницької ради Премії, композитор, народний артист України Олександр Злотник.
Також з відзнакою привітав дружину і президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, де він зазначив, що українська жінка — одна з найбільших цінностей нашої держави.
Крім того, президент подякував кожній берегині за щоденну невтомну роботу на благо родини, суспільства та Української держави.