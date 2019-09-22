Пэрис Хилтон отреагировала на смерть дедушки

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58041 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111250 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103097 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110149 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119604 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148254 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148645 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140457 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187799 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116741 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Пэрис Хилтон отреагировала на смерть дедушки

Пэрис Хилтон отреагировала на смерть дедушки

Киев  •  УНН

 • 17872 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Известная американская модель, актриса и певица Пэрис Хилтон назвала своего покойного дедушку легендой и отметила, что сильно скорбит за его смерть. Об этом она написала в Twitter, передает УНН.

"Меня сильно огорчает потеря моего деда Бэррона Хилтона. Он был легендой, прозорливым, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной свершений и приключений. Еще с детства я относилась к нему как к бизнесмену", - написала она.

Справка. Бэррон Хилтон руководил сетью отелей, основанной его отцом Конрадом Хилтоном в течение 30 лет. В 1996 году он ушел с поста президента компании Hilton Hotels Corporation, но еще в течение 10 лет оставался председателем ее совета директоров.

Как сообщал УНН, бывший владелец сети отелей Hilton, филантроп Бэррон Хилтон умер в Лос-Анджелесе на 92-м году жизни.

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