Періс Хілтон відреагувала на смерть дідуся
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Відома американська модель, актриса і співачка Періс Хілтон назвала свого покійного дідуся легендою та зазначила, що сильно сумує через його смерть. Про це вона написала у Twitter, передає УНН.
"Мене сильно засмучує втрата мого діда Беррона Хілтона. Він був легендою, прозорливим, блискучим, гарним, добрим і жив життям, сповненим звершень та пригод. Ще з дитинства я ставилася до нього як до бізнесмена", - написала вона.
Довідка. Беррон Хілтон керував мережею готелів, заснованої його батьком Конрадом Хілтоном, протягом 30 років. У 1996 році він пішов з поста президента компанії Hilton Hotels Corporation, але ще протягом 10 років залишався головою її ради директорів.
Як повідомляв УНН, колишній власник мережі готелів Hilton, філантроп Беррон Хілтон помер в Лос-Анджелесі на 92-му році життя.