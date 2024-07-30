28-летний мужчина заплатил 7 тысяч долларов за нелегальное пересечение границы в тайнике фуры. Пограничники обнаружили нарушителя на трассе "Одесса-Рени", водителю грозит уголовная ответственность. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГПСУ.

Детали

Как отмечается, 28-летний мужчина через интернет-ресурсы нашел перевозчика, который за 7 тыс. долларов США гарантировал ему надежный маршрут и комфортное пересечение границы. Для этого водитель в багажном отсеке фуры обустроил тайник, куда спрятался мужчина.

План путешествия сорвали пограничники, остановив грузовик на транзитном участке автодороги "Одесса-Рени".

В отношении пассажира составили протокол об админправонарушении и направлено дело в суд, водителю грозит уголовная ответственность.

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