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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 34874 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 51479 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105280 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141221 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193764 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192571 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278192 просмотра

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Переворот в Мьянме: военный режим назвал первое собственную число жертв протестов

Переворот в Мьянме: военный режим назвал первое собственную число жертв протестов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. По меньшей мере 164 протестующих погибли в результате столкновений с сотрудниками силовых ведомств в Мьянме. Об этом, как сообщает во вторник агентство Reuters, заявил официальный представитель военных Зо Мин Тун, пишет УНН.

Детали

Он отметил, что “жалеет об их гибели, так как они тоже граждане этой страны”. По его словам, в результате акций протеста также погибли девять сотрудников сил безопасности.

Ранее Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме сообщала о 250 погибших в результате столкновений между протестующими и сотрудниками силовых ведомств с 1 февраля.

Контекст

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на выборах, прошедших в ноябре 2020 года. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на акции протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.

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