Переворот у М'янмі: військовий режим назвав першу власну кількість жертв протестів

Деталі

Він зазначив, що “шкодує про їхню загибель, так як вони теж громадяни цієї країни”. За його словами, в результаті акцій протесту також загинули дев’ять співробітників сил безпеки.

Раніше Асоціація допомоги політичним в’язням в М’янмі повідомляла про 250 загиблих в результаті зіткнень між протестувальниками і співробітниками силових відомств з 1 лютого.

Контекст

М’янманські військові 1 лютого оголосили про введення надзвичайного стану строком на рік і зміщення керівництва країни. Представники армії пояснили це масштабними фальсифікаціями на виборах, що пройшли в листопаді 2020 року. Військові сформували новий кабінет міністрів. Жителі республіки з початку лютого виходять на акції протести, які строго присікаються силами безпеки.