Переворот в Мьянме: только за сутки во время разгона режимом протестов - погибли уже более 70 человек

Детали

По подсчетам издания, с момента прихода военных к власти 167 человек погибли в результате жестких разгонов акций протеста.

Ранее Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме сообщала о 38 жертвах, погибших в воскресенье.

Контекст

Накануне общее число жертв в результате разгонов военными акций протеста против переворота — погибли более 80 человек. В начале марта военный режим Мьянмы отозвал порядка 100 сотрудников дипломатических представительств из 19 государств после выступления мьянманского представителя в ООН Чжо Мо Туна, который призвал международные организации осудить захват военными власти в стране.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются полицией и силами безопасности.