Переворот в Мьянме: только за сутки во время разгона режимом протестов - погибли уже более 70 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Не менее 71 человека погибли в Мьянме в результате разгона массовых антивоенных демонстраций, прошедших в воскресенье в разных городах страны. Как сообщило в понедельник издание The Irrawaddy, это самое большое число жертв за сутки с начала февраля, пишет УНН.
Детали
По подсчетам издания, с момента прихода военных к власти 167 человек погибли в результате жестких разгонов акций протеста.
Ранее Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме сообщала о 38 жертвах, погибших в воскресенье.
Контекст
Накануне общее число жертв в результате разгонов военными акций протеста против переворота — погибли более 80 человек. В начале марта военный режим Мьянмы отозвал порядка 100 сотрудников дипломатических представительств из 19 государств после выступления мьянманского представителя в ООН Чжо Мо Туна, который призвал международные организации осудить захват военными власти в стране.
1 февраля мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются полицией и силами безопасности.