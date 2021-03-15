Переворот у М'янмі: лише за добу під час розгону режимом протестів - загинули вже більше 70 осіб

Деталі

За підрахунками видання, з моменту приходу військових до влади 167 людей загинули в результаті жорстких розгонів акцій протесту.

Раніше Асоціація допомоги політичним в’язням в М’янмі повідомляла про 38 жертв, загиблих у неділю.

Контекст

Напередодні загальне число жертв в результаті розгонів військовими акцій протесту проти перевороту — загинули понад 80 осіб. На початку березня військовий режим М’янми відкликав близько 100 співробітників дипломатичних представництв з 19 країн після виступу м’янманського представника в ООН Чжо Мо Туна, який закликав міжнародні організації засудити захоплення військовими влади в країні.

1 лютого м’янманські військові оголосили про введення надзвичайного стану строком на рік і зміщення керівництва країни, включаючи президента Він М’їна і державного радника Аун Сан Су Чжі. Представники армії пояснили це масштабними фальсифікаціями на виборах, які минули у листопаді 2020 року. Військові представили оновлений список членів кабінету, вони вже зайняли міністерські пости. Жителі республіки з початку лютого виходять на антивоєнні протести, які суворо присікаються поліцією і силами безпеки.