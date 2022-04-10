Проверяют документы, наличие автомобилей, запасов еды: под Мелитополем российские оккупанты продолжают обыски помещений

Детали

Российские оккупанты проверяют документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продуктов питания у жителей Мелитополя.

Также захватчики осуществляют допросы относительно мест работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины и участников АТО/ООС.

Напомним

В связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники оккупанты развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.