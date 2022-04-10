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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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Перевіряють документи, наявність автомобілів, запасів їжі: під Мелітополем російські окупанти продовжують обшуки помешкань

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. У населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські окупанти продовжують обшуки помешкань цивільного населення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Перевіряють документи, наявність автомобілів, запасів їжі: під Мелітополем російські окупанти продовжують обшуки помешкань

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Російські окупанти перевіряють документи, наявність автомобільного транспорту, запаси продуктів харчування у жителів Мелітополя.

Також загарбники здійснюють допити щодо місць роботи близьких родичів та вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних Сил України та учасників АТО/ООС.

Нагадаємо 

У зв’язку зі значними санітарними втратами особового складу та техніки окупанти розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей.

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