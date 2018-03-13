Проверка перед пожаром на полигоне "Широкий лан" не выявила нарушений пожарной безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Вчера Южный территориальный отдел пожарной безопасности провел проверку палаточного городка на 235-м общевойсковом полигоне в Николаевской области и не обнаружил нарушений, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook 92-ОМБр ВСУ.
"12 марта была проведена проверка пожарной безопасности палаточного городка Южным территориальным отделом пожарной безопасности. Нарушений выявлено не было", - говорится в сообщении.
Отметим, что на 235-м общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при пользовании печью в ночное время произошел пожар в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке.
В частности, по информации 92-ОМБр, 13 марта около четырех часов ночи личный состав суточного наряда палаточного городка заметил возгорание палатки. Военнослужащие немедленно приняли меры по эвакуации личного состава и тушения пожара.
Напомним, на полигоне "Широкий лан" из-за пожара погиб военный, семеро получили ожоги.
Правоохранители начали уголовное производство по факту пожара палатки на 235-м общевойсковом полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, в результате чего один военный погиб, а семеро получили ожоги различной степени.