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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36349 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52286 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 55846 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101622 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92352 просмотра

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Проверка перед пожаром на полигоне "Широкий лан" не выявила нарушений пожарной безопасности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Вчера Южный территориальный отдел пожарной безопасности провел проверку палаточного городка на 235-м общевойсковом полигоне в Николаевской области и не обнаружил нарушений, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook 92-ОМБр ВСУ.

"12 марта была проведена проверка пожарной безопасности палаточного городка Южным территориальным отделом пожарной безопасности. Нарушений выявлено не было", - говорится в сообщении.

Отметим, что на 235-м общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при пользовании печью в ночное время произошел пожар в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке.

В частности, по информации 92-ОМБр, 13 марта около четырех часов ночи личный состав суточного наряда палаточного городка заметил возгорание палатки. Военнослужащие немедленно приняли меры по эвакуации личного состава и тушения пожара.

Напомним, на полигоне "Широкий лан" из-за пожара погиб военный, семеро получили ожоги.

Правоохранители начали уголовное производство по факту пожара палатки на 235-м общевойсковом полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, в результате чего один военный погиб, а семеро получили ожоги различной степени.

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