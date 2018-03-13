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Перевірка перед пожежею на полігоні “Широкий лан” не виявила порушень пожежної безпеки

Перевірка перед пожежею на полігоні “Широкий лан” не виявила порушень пожежної безпеки

Київ • УНН

 • 6668 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Вчора Південний територіальний відділ пожежної безпеки провів перевірку наметового містечка на 235-му загальновійськовому полігоні у Миколаївській області і не виявив порушень, передає УНН з посиланням на повідомлення у Facebook 92-ОМБр ЗСУ.

“12 березня була проведена перевірка пожежної безпеки наметового містечка Південним територіальним відділом пожежної безпеки. Порушень виявлено не було”, — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на 235-му загальновійськовому полігоні у Миколаївській області в результаті порушення правил безпеки при користуванні піччю в нічний час сталася пожежа внаслідок якої згорів один намет в наметовому містечку.

Зокрема, за інформацією 92-ОМБр, 13 березня близько четвертої години ночі особовий склад добового наряду наметового містечка помітив загорання намету. Військовослужбовці негайно вжили заходів щодо евакуації особового складу та гасіння пожежі.

Нагадаємо, на полігоні “Широкий Лан” через пожежу загинув військовий, семеро отримали опіки.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом пожежі намету на 235-му загальновійськовому полігоні “Широкий лан” у Миколаївській області, внаслідок чого один військовий загинув, а семеро отримали опіки різного ступеню.

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