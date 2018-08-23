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Переодетый в полицейского мужчина обманывал водителей на дорогах Николаевской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Правоохранители задержали мошенника, который выдавал себя за патрульного полицейского. Об этом сообщил Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает УНН.

Переодетый в полицейского мужчина обманывал водителей на дорогах Николаевской области

“Действия задержанного 20-летнего мужчины квалифицируются по ч.2 ст.353 (Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) и ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 4 лет или лишение свободы на срок до 3 лет. Также проверяется причастность к преступным действиям и обнаруженных на месте происшествия военнослужащих”, - говорится в сообщении.

Ранее ДВБ Нацполиции получил жалобы на сотрудника полиции, который останавливает автомобили и требует с водителей деньги за непривлечение к административной ответственности. Однако при проверке информации совместно с николаевской полицией выяснилось, что на трассе под видом работника полиции действовал аферист с двумя военнослужащими.

С целью проверки этой информации сотрудники ДВБ НПУ начали мероприятия, направленные на установление личности вышеупомянутого сотрудника. Так, на одной из автодорог, вблизи поселка Полигон, Витовского района Николаевской области, был замечен автомобиль Zaz Daewoo с номерными знаками на синем фоне и установленными проблесковыми маячками.

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У машины находилось лицо в униформе сотрудника полиции, с шевронами полиции в Николаевской области и погонами лейтенанта полиции. В салоне машины находились еще двое неизвестных. В течение определенного времени полицейский останавливал на трассе автомобили, общался с водителями, после чего транспортные средства продолжали движение.

Оперативники внутренней безопасности с целью идентификации личности указанного сотрудника направили к нему наряд сектора реагирования патрульной полиции Витовского отделения.

Мужчина предъявил служебное удостоверение инспектора СРПП, но назвать подразделение, в котором несет службу, отказался и вступил в спор. Зато двое молодых людей, которые сидели в машине, представились правоохранителям военнослужащими ВСУ. Они объяснили, что якобы осуществляют помощь нарядам полиции на территории района.

Проверив полученную информацию, работники Николаевского УДВБ НПУ выяснили, что имеют дело с псевдополицейским. Было установлено, что мужчина не является и никогда не был сотрудником полиции, а его полицейские жетон и удостоверение на учете областной полиции не значатся.

Злоумышленник признался, что его автомобиль на самом деле имеет регистрацию Польши, а синие спецномера и нагрудный жетон он приобрел на деньги у неустановленного пока лица: через Интернет купил маячки синего и красного цвета.

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Форму, погоны, шевроны, снаряжение, светоотражающий жилет, бронежилет, свисток и сигнальный диск приобрел в специализированном магазине Николаева. Служебное удостоверение распечатал на оргтехнике, а пистолет в кобуре оказался спортивным (стартовым), который он тоже купил в магазине.

Для всесторонней и детальной проверки на место происшествия были вызваны сотрудников кадрового обеспечения и следственно-оперативные группы полиции в Николаевской области и Витовского отдела полиции.

Во время осмотра автомобиля псевдополицейського были обнаружены два дорожных конуса, номерные знаки иностранной регистрации, бронежилет с надписью “Полиция”, погоны капрала полиции, два светоотражающих жилета, два сигнальных диска с красным сигналом, две рации, два пистолета и бланки объяснения неустановленного образца. Все это было изъято в законном порядке, вместе с удостоверением и жетоном, которые использовал злоумышленник.

Кроме этого, оперативники внутренней безопасности установили личности водителей, которых останавливал мошенник и требовал с них деньги. Заявления граждан зарегистрированы в Витовском отделе полиции.

Напомним, на Буковине мошенник два года умело выдавал себя за налоговика.

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