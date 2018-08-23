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Перевдягнений у поліцейського чоловік ошукував водіїв на дорогах Миколаївщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за патрульного поліцейського. Про це повідомив Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає УНН.

Перевдягнений у поліцейського чоловік ошукував водіїв на дорогах Миколаївщини

“Дії затриманого 20-річного чоловіка кваліфікуються за ч.2 ст.353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) та ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 4 років або позбавлення волі на строк до 3 років. Також перевіряється причетність до злочинних дій і виявлених на місці події військослужбовців”, — йдеться у повідомленні.

Раніше ДВБ Нацполіції отримав скарги на співробітника поліції, який зупиняє автомобілі та вимагає з водіїв гроші за непритягнення до адмінистративної відповідальності. Однак при перевірці інформації спільно з миколаївською поліцією з’ясувалося, що на трасі під виглядом працівника поліції діяв аферист з двома військовослужбовцями.

З метою перевірки цієї інформації працівники ДВБ НПУ почали заходи, направленні на встановлення особи вищезазначеного співробітника. Так, на одній із автодоріг, поблизу селища Полігон, Вітовського району Миколаївщини, був помічений автомобіль Zaz Daewoo з номерними знаками на синьому фоні та встановленими проблисковими маячками.

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Біля автівки знаходилася особа в однострої співробітника поліції, з шевронами поліції у Миколаївській області та погонами лейтенанта поліції. В салоні машини знаходились ще двоє невідомих. Протягом певного часу поліцейський зупиняв на трасі автомобілі, спілкувався з водіями, після чого транспортні засоби продовжували рух.

Оперативники внутрішньої безпеки з метою ідентифікації особи зазначеного співробітника направили до нього наряд сектору реагування патрульної поліції Вітовського відділення.

Чоловік пред’явив службове посвідчення інспектора СРПП, але назвати підрозділ, в якому несе службу, відмовився та вступив у суперечку. Натомість двоє молодих людей, які сиділи у автівці, представились правоохоронцям військовослужбовцями ЗСУ. Вони пояснили, що, начебто, здійснюють допомогу нарядам поліції на території району.

Перевіривши отриману інформацію, працівники Миколаївського УДВБ НПУ з’ясували, що мають справу з псевдополіцейським. Було встановлено, що чоловік не є і ніколи не був співробітником поліції, а його поліцейські жетон та посвідчення на обліках обласної поліції не значаться.

Зловмисник зізнався, що його автомобіль насправді має реєстрацію Польщі, а сині спецномери та нагрудний жетон він придбав за власний кошт у невстановленої наразі особи: через Інтернет купив маячки синього та червоного кольору.

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Форму, погони, шеврони, спорядження, світловідбиваючий жилет, бронежилет, свисток та сигнальний диск придбав у спеціалізованому магазині Миколаєва. Службове посвідчення роздрукував на оргтехніці, а пістолет у кобурі виявися спортивним (стартовим), який він теж купив у магазині.

Для всебічної та детальної перевірки на місце події було викликано співробітників кадрового забезпечення та слідчо-оперативні групи поліції у Миколаївській області і Вітовського відділу поліції.

Під час огляду автівки псевдополіцейського було виявлено два дорожні конуси, номерні знаки іноземної реєстрації, бронежилет з надписом “Поліція”, погони капрала поліції, два світловідбиваючі жилети, два сигнальні диски з червоним сигналом, дві рації, два пістолети та бланки пояснення невстановленого зразка. Все це було вилучено у законному порядку, разом з посвідченням та жетоном, які використовував зловмисник.

Крім цього, оперативники внутрішньої безпеки встановили особи водіїв, яких зупиняв шахрай та вимагав з них гроші. Заяви громадян зареєстровано у Вітовському відділі поліції.

Нагадаємо, на Буковині шахрай два роки вправно видавав себе за податківця.

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