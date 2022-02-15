Преимущественно без осадков: погода в Украине на 15 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Во вторник, 15 февраля, в Украине будет сухо. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Сегодня в стране будет преимущественно без осадков, лишь днем на Закарпатье небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег. В северо-восточной части и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, в северо-восточной части и в Карпатах 9-14° мороза, днем 3-8° тепла.
В Киеве 15 февраля также будет сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 4-6° тепла.