Переважно без опадів: погода в Україні на 15 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У вівторок, 15 лютого, в Україні буде сухо. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
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Сьогодні в країні буде переважно без опадів, лише вдень на Закарпатті невеликий дощ, в Карпатах мокрий сніг. У північно-східній частині та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, у північно-східній частині та в Карпатах 9-14° морозу, вдень 3-8° тепла.
У Києві 15 лютого також буде сухо. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 4-6° тепла.