Перестрелка в Мукачево: досудебное расследование в отношении двух подозреваемых завершено
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Досудебное расследование в отношении двух подозреваемых в уголовном производстве по стрельбе, которая произошла в 2015 году в городе Мукачево на Закарпатье, на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес", завершено. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.
"Сроки (досудебного - ред.) расследования завершаются 16 августа. Органами досудебного расследования не будет подаваться ходатайство о его продлении, так как расследование завершено", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщал УНН, 11 июля 2015 года в Мукачево Закарпатской области на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес" по улице Лермонтова произошла перестрелка с участием лиц, которые представились бойцами "Правого сектора".
Ранее сегодня стало известно, что двое фигурантов стрельбы в Мукачево на Закарпатье, которая произошла в 2015 году на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес", вместе с адвокатом добровольно явились в полицию Закарпатья.