Перестрелка в Мукачево: досудебное расследование в отношении двух подозреваемых завершено

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 78582 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101280 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125726 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106826 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126741 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101063 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101904 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103874 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101915 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101501 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Перестрелка в Мукачево: досудебное расследование в отношении двух подозреваемых завершено

Перестрелка в Мукачево: досудебное расследование в отношении двух подозреваемых завершено

Киев  •  УНН

 • 25132 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Досудебное расследование в отношении двух подозреваемых в уголовном производстве по стрельбе, которая произошла в 2015 году в городе Мукачево на Закарпатье, на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес", завершено. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

"Сроки (досудебного - ред.) расследования завершаются 16 августа. Органами досудебного расследования не будет подаваться ходатайство о его продлении, так как расследование завершено", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщал УНН, 11 июля 2015 года в Мукачево Закарпатской области на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес" по улице Лермонтова произошла перестрелка с участием лиц, которые представились бойцами "Правого сектора".

Ранее сегодня стало известно, что двое фигурантов стрельбы в Мукачево на Закарпатье, которая произошла в 2015 году на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес", вместе с адвокатом добровольно явились в полицию Закарпатья.




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