Перестрілка у Мукачеві: після років переховування фігуранти добровільно здалися поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Двоє фігурантів стрілянині у Мукачеві на Закарпатті, яка сталася у 2015 році на території оздоровчо-спортивного клубу "Антарес", разом з адвокатом добровільно з’явилися до поліції Закарпаття. Про це журналісту УНН повідомила речниця ГУНП у Закарпатської області Ганна Дан.
На запитання чи вчора, 13 серпня, до поліції добровільно прийшли з адвокатами двоє фігурантів стрілянини у Мукачеві у 2015 році, Дан відповіла: "Так, був такий факт. Наразі вони під домашнім арештом".
Також вона наголосила, що строки розслідування закінчуються за два дні.
Нагадаємо, 11 липня у Мукачеві Закарпатської області на території оздоровчо-спортивного клубу "Антарес" по вулиці Лермонтова відбулася перестрілка за участю осіб, які представилися бійцями "Правого сектору".