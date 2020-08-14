Перестрілка у Мукачеві: після років переховування фігуранти добровільно здалися поліції

На запитання чи вчора, 13 серпня, до поліції добровільно прийшли з адвокатами двоє фігурантів стрілянини у Мукачеві у 2015 році, Дан відповіла: "Так, був такий факт. Наразі вони під домашнім арештом".

Також вона наголосила, що строки розслідування закінчуються за два дні.

Нагадаємо, 11 липня у Мукачеві Закарпатської області на території оздоровчо-спортивного клубу "Антарес" по вулиці Лермонтова відбулася перестрілка за участю осіб, які представилися бійцями "Правого сектору".