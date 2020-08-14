Перестрелка в Мукачево: после годов укрытия фигуранты добровольно сдались полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Двое фигурантов стрельбы в Мукачево на Закарпатье, которая произошла в 2015 году на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес", вместе с адвокатом добровольно явились в полицию Закарпатья. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Анна Дан.
На вопрос вчера ли, 13 августа, в полицию добровольно пришли с адвокатами двое фигурантов стрельбы в Мукачево в 2015 году, Дан ответила: "Да, был такой факт. Сейчас они под домашним арестом".
Также она отметила, что сроки расследования заканчиваются через два дня.
Напомним, 11 июля в Мукачево Закарпатской области на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес" по улице Лермонтова произошла перестрелка с участием лиц, которые представились бойцами "Правого сектора".