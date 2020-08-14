Перестрілка у Мукачеві: досудове розслідування щодо двох підозрюваних завершено
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Досудове розслідування стосовно двох підозрюваних у кримінальному провадженні щодо стрілянини, яка сталася у 2015 році у місті Мукачево на Закарпатті, на території оздоровчо-спортивного клубу "Антарес", завершено. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Закарпатської області.
"Строки (досудового – ред.) розслідування завершуються 16 серпня. Органами досудового розслідування не буде подаватися клопотання про його продовження, адже розслідування завершено", - розповіли в пресслужбі.
Як повідомляв УНН, 11 липня 2015 року у Мукачеві Закарпатської області на території оздоровчо-спортивного клубу "Антарес" по вулиці Лермонтова відбулася перестрілка за участю осіб, які представилися бійцями "Правого сектору".
Раніше сьогодні стало відомо, що двоє фігурантів стрілянини у Мукачеві на Закарпатті, яка сталася у 2015 році на території оздоровчо-спортивного клубу "Антарес", разом з адвокатом добровільно з’явилися до поліції Закарпаття.