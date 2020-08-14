Перестрілка у Мукачеві: досудове розслідування щодо двох підозрюваних завершено

"Строки (досудового – ред.) розслідування завершуються 16 серпня. Органами досудового розслідування не буде подаватися клопотання про його продовження, адже розслідування завершено", - розповіли в пресслужбі.

Як повідомляв УНН, 11 липня 2015 року у Мукачеві Закарпатської області на території оздоровчо-спортивного клубу "Антарес" по вулиці Лермонтова відбулася перестрілка за участю осіб, які представилися бійцями "Правого сектору".

Раніше сьогодні стало відомо, що двоє фігурантів стрілянини у Мукачеві на Закарпатті, яка сталася у 2015 році на території оздоровчо-спортивного клубу "Антарес", разом з адвокатом добровільно з’явилися до поліції Закарпаття.







