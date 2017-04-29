Перестрелка произошла в ночном клубе Бахмута

“Вчера, 28 апреля, около 1:30 в развлекательном заведении произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого 33-летний житель г.Бахмута получил огнестрельное ранение с многочисленными поражениями внутренних органов. По факту нанесения тяжких телесных повреждений открыто уголовное производство, ведется досудебное расследование ”, -сообщили в полиции.

В Бахмутский отдел полиции поступило сообщение о том, что в городскую больницу госпитализирован местный житель с огнестрельным ранением правой поясничной области, с повреждением внутренних органов.

“В результате первоочередных следственно-оперативных действий было установлено, что телесные повреждения мужчина получил в ночном клубе Бахмута в результате конфликта с одним из посетителей. Между мужчинами произошла драка, в ходе которой нападавший выстрелил в потерпевшего из предмета, похожего на пистолет ”, -добавила в пресс-службе.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст121 “Умышленное тяжкое телесное повреждение” Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 25 апреля мужчина подстрелил трех человек в Киеве и скрылся с места происшествия .