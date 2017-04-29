Перестрілка сталась у нічному клубі Бахмута
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 квітня. УНН. У нічному клубі м.Бахмута, Донецької обл. сталася перестрілка. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької обл.
“Вчора, 28 квітня, близько 1:30 в розважальному закладі стався конфлікт між двома чоловіками, в результаті якого 33-річний житель м.Бахмута отримав вогнепальне поранення з численними ураженнями внутрішніх органів. За фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження, ведеться досудове розслідування”, -повідомили у поліції.
В Бахмутський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в міську лікарню госпіталізовано місцевого мешканця з вогнепальним пораненням правої поперекової області, з пошкодженням внутрішніх органів.
“В результаті першочергових слідчо-оперативних дій було встановлено, що тілесні ушкодження чоловік отримав в нічному клубі Бахмута в результаті конфлікту з одним з відвідувачів. Між чоловіками сталася бійка, в ході якої нападник вистрелив у потерпілого з предмета, схожого на пістолет”, -додали у прес-службі.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст121 “Умисне тяжке тілесне ушкодження” Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 25 квітня чоловік підстрелив трьох осіб в Києві і втік з місця події.