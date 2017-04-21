Переселенцы незаконно получили более полумиллиона гривен в Кировоградской области

Так, граждане, перемещаемые с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции, обратились к Александрийского городского совета по заявлениям о назначении государственной адресной денежной помощи. В указанных заявлениях переселенцы указали недостоверные сведения в отношении принадлежащего им имущества и наличии на депозитном банковском счете денежных средств в размере, превышающем 10-кратный размер прожиточного минимума.

Таким образом, указанные лица более года безосновательно получали от государства адресную помощь, общий размер которой составил 600 тыс. грн.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.190 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, в конце марта участников преступной группы разоблачили в Кировоградской области.