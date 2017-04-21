Переселенцы незаконно получили более полумиллиона гривен в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 апреля. УНН. Александрийской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту незаконного получения пособия переселенцами, что привело к излишнему использованию бюджетных средств в общем размере более полумиллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, сообщает УНН.
Так, граждане, перемещаемые с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции, обратились к Александрийского городского совета по заявлениям о назначении государственной адресной денежной помощи. В указанных заявлениях переселенцы указали недостоверные сведения в отношении принадлежащего им имущества и наличии на депозитном банковском счете денежных средств в размере, превышающем 10-кратный размер прожиточного минимума.
Таким образом, указанные лица более года безосновательно получали от государства адресную помощь, общий размер которой составил 600 тыс. грн.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.190 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Напомним, в конце марта участников преступной группы разоблачили в Кировоградской области.