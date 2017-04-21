Переселенці незаконно отримали понад півмільйона гривень на Кіровоградщині

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Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 квітня. УНН. Олександрійською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного отримання грошової допомоги переселенцями, що призвело до зайвого використання бюджетних коштів у загальному розмірі понад півмільйона гривень. Про це поінформували у прес-службі обласної прокуратури, повідомляє УНН.

Так, громадяни, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, звернулися до Олександрійської міської ради з заявами про призначення державної адресної грошової допомоги. У вказаних заявах переселенці вказали недостовірні відомості щодо належного їм майна та наявності на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму.

Таким чином, вказані особи понад рік безпідставно отримували від держави адресну допомогу, загальний розмір якої склав 600 тис. грн.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, наприкінці березня учасників злочинної групи викрили на Кіровоградщині.

Українські Національні Новини

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