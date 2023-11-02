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Переправляли уклонистов за границу на каретах скорой помощи: в Одесской области разоблачили группу преступников

Киев • УНН

 • 141695 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. СБУ и Нацполиция обезвредили в Одесской области международную преступную группировку, которая доставляла уклонистов к границе на каретах скорой помощи. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Переправляли уклонистов за границу на каретах скорой помощи: в Одесской области разоблачили группу преступников

Детали

Организаторами схемы оказались двое иностранных граждан с видами на временное проживание в Украине и житель Одесской области. Они организовывали уклонистам «трансфер» к границе на карете скорой помощи, чтобы беспрепятственно обходить блокпосты.

В так называемой «зеленке» мужчин призывного возраста встречал еще один участник схемы, который переводил их в соседнюю страну лесными тропами. Стоимость таких «услуг» составляла от 4,8 тыс. американских долларов с одного клиента.

Во время очередной поездки правоохранители остановили злоумышленников на международной трассе «Одесса-Рени».

Сейчас всем трем организаторам преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Фигурантам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме того, решается вопрос о квалификации преступных действий экипажа скорой, который был задействован в незаконной деятельности.

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