Переправляли уклонистов за границу на каретах скорой помощи: в Одесской области разоблачили группу преступников
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. СБУ и Нацполиция обезвредили в Одесской области международную преступную группировку, которая доставляла уклонистов к границе на каретах скорой помощи. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
Организаторами схемы оказались двое иностранных граждан с видами на временное проживание в Украине и житель Одесской области. Они организовывали уклонистам «трансфер» к границе на карете скорой помощи, чтобы беспрепятственно обходить блокпосты.
В так называемой «зеленке» мужчин призывного возраста встречал еще один участник схемы, который переводил их в соседнюю страну лесными тропами. Стоимость таких «услуг» составляла от 4,8 тыс. американских долларов с одного клиента.
Во время очередной поездки правоохранители остановили злоумышленников на международной трассе «Одесса-Рени».
Сейчас всем трем организаторам преступной группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Фигурантам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Кроме того, решается вопрос о квалификации преступных действий экипажа скорой, который был задействован в незаконной деятельности.
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