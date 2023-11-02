Переправляли ухилянтів за кордон на каретах швидкої допомоги: на Одещині викрили групу злочинців
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. СБУ та Нацполіція знешкодили на Одещині міжнародне злочинне угруповання, що доставляло ухилянтів до кордону на каретах швидкої допомоги. Про це повідомила Служба безпеки України, пише УНН.
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Організаторами схеми виявились двоє іноземних громадян з посвідками на тимчасове проживання в Україні та житель Одещини. Вони організовували ухилянтам «трансфер» до кордону на кареті швидкої допомоги, щоб безперешкодно оминати блокпости.
У так званій «зеленці» чоловіків призовного віку зустрічав ще один учасник схеми, який переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками. Вартість таких «послуг» становила від 4,8 тис. американських доларів з одного клієнта.
Під час чергової поїздки правоохоронці зупинили зловмисників на міжнародній трасі «Одеса-Рені».
Наразі всім трьом організаторам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Фігурантам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації злочинних дій екіпажа швидкої, який був задіяний у незаконній діяльності.
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