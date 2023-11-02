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Переправляли ухилянтів за кордон на каретах швидкої допомоги: на Одещині викрили групу злочинців

Київ • УНН

 • 141696 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. СБУ та Нацполіція знешкодили на Одещині міжнародне злочинне угруповання, що доставляло ухилянтів до кордону на каретах швидкої допомоги. Про це повідомила Служба безпеки України, пише УНН.

Переправляли ухилянтів за кордон на каретах швидкої допомоги: на Одещині викрили групу злочинців

Деталі

Організаторами схеми виявились двоє іноземних громадян з посвідками на тимчасове проживання в Україні та житель Одещини. Вони організовували ухилянтам «трансфер» до кордону на кареті швидкої допомоги, щоб безперешкодно оминати блокпости.

У так званій «зеленці» чоловіків призовного віку зустрічав ще один учасник схеми, який переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками. Вартість таких «послуг» становила від 4,8 тис. американських доларів з одного клієнта.

Під час чергової поїздки правоохоронці зупинили зловмисників на міжнародній трасі «Одеса-Рені».

Наразі всім трьом організаторам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Фігурантам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації злочинних дій екіпажа швидкої, який був задіяний у незаконній діяльності.

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