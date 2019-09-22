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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58013 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111247 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103094 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110147 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119603 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148254 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148645 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Победный мяч Роналду и гол экс-динамовца: "Ювентус" нанес поражение "Вероне"

Победный мяч Роналду и гол экс-динамовца: "Ювентус" нанес поражение "Вероне"

Киев  •  УНН

 • 14479 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В одном из поединков 4 тура чемпионата Италии Серии А "Ювентус" принимал "Верону", сообщает корреспондент УНН.

В середине тайма "Вероне" удалось взятия ворот, которое станет украшением тура. Бывший лидер киевского "Динамо" Мигель Велозу вторым касанием нанес мощный выстрела с левой ноги. Мяч из-за пределов штрафной влетел под крестовину ворот Буффона.

Однако через 10 минут Арон Рэмзи выровнял положение на табло, а в начале второй половины Криштиану Роналду принес хозяевам три очка - 2:1.

Отметим, что Роналду и компания набрала 10 очков и идет на 2 месте таблицы. "Верона" с 4-мя пунктами 13-я.

Добавим, что Велозу, который провел за "Динамо" 127 матчей (14 голов и 20 ассистов), в этом сезоне забил два мяча в 4 матчах Серии А.

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