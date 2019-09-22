Переможний м'яч Роналду та гол екс-динамівця: "Ювентус" завдав поразки "Вероні"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. В одному з поєдинків 4 туру чемпіонату Італії Серії А "Ювентус" приймав "Верону", повідомляє кореспондент УНН.
В середині тайму "Вероні" вдалося взяття воріт, яке стане окрасою туру. Колишній лідер київського "Динамо" Мігель Велозу другим дотиком завдав потужного пострілу з лівої ноги. М'яч з-за меж штрафної влетів під хрестовину воріт Буффона.
Проте через 10 хвилин Арон Ремзі вирівняв становище на табло, а на початку другої половини Кріштіану Роналду приніс господарям три очки – 2:1.
Зазначимо, що Роналду та компанія набрала 10 очок і йде на 2 місці таблиці. "Верона" з 4-ма пунктами 13-та.
Додамо, що Велозу, який провів за "Динамо" 127 матчів (14 голів і 20 асистів), у цьому сезоні забив два м'ячі в 4 матчах Серії А.