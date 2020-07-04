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Победитель Лиги чемпионов Барош объявил о завершении карьеры

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Обладатель трофея футбольной Лиги чемпионов в составе "Ливерпуля" чех Милан Барош завершит карьеру в конце текущего сезона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.

Так, 38-летний нападающий выступает в составе чешского “Баника”, где он начинал профессиональную карьеру. В текущем сезоне Барош провел 16 матчей и забил один мяч. “Баник” занимает шестое место в турнирной таблице за два тура до конца чемпионата.

“Голова хотела бы продолжить, но тело уже говорит мне заканчивать. Долгое время я имел проблемы со здоровьем. Тело перестало работать на том уровне, как было раньше. Годы не остановить, после любой нагрузки я начал испытывать такую боль, что невозможно больше продолжать карьеру”, — сказал Барош.

Форвард выступал за английский “Ливерпуль”, “Астон Виллу” и “Портсмут”, французский “Лион”, турецкие “Галатасарай” и “Антальяспор”, чешские “Баник”, “Млада-Болеслав” и “Слован”. В составе “Ливерпуля” Барош выиграл трофей Лиги чемпионов в 2005 году. За сборную Чехии он провел 91 матч и забил 41 мяч, став бронзовым призером чемпионата Европы 2004 года.

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