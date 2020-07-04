Переможець Ліги чемпіонів Барош оголосив про завершення кар'єри

Так, 38-річний нападник виступає в складі чеського “Баніка”, де він починав професійну кар’єру. У поточному сезоні Барош провів 16 матчів і забив один м’яч. “Баник” займає шосте місце в турнірній таблиці за два тури до кінця чемпіонату.

“Голова хотіла б продовжити, але тіло вже говорить мені закінчувати. Довгий час я мав проблеми зі здоров’ям. Тіло перестало працювати на тому рівні, як було раніше. Роки не зупинити, після будь-якого навантаження я почав відчувати таку біль, що неможливо більше продовжувати кар’єру”, — сказав Барош.

Форвард виступав за англійські “Ліверпуль”, “Астон Віллу” і “Портсмут”, французький “Ліон”, турецькі “Галатасарай” і “Антальяспор”, чеські “Баник”, “Млада-Болеслав” і “Слован”. У складі “Ліверпуля” Барош виграв трофей Ліги чемпіонів в 2005 році. За збірну Чехії він провів 91 матч і забив 41 м’яч, ставши бронзовим призером чемпіонату Європи 2004 року.