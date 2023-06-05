Победа Украины в интересах безопасности США: Трампа и ДеСантиса раскритиковала конкурентка Ники Хейли

Цитата

"Чтобы они сидели там и говорили, что это территориальный спор — это просто не так, или говорили, что мы должны оставаться нейтральными", — сказала Хейли избирателям в штате Айова.

"Это в интересах нашей национальной безопасности, чтобы Украина победила", - добавила она.

Детали

Кандидат подчеркнула, что Украина является проблемой, которая выделяет республиканцев через изоляционистскую полосу среди многих основных избирателей партии.

Во время недавних мероприятий в ратуше Трамп заявил, что он хочет, чтобы война закончилась, но он поможет Украине и россии договориться об урегулировании.

Губернатор Флориды ДеСантис недавно заявил, что он поддерживает урегулирование войны и надеется, что война завершится к тому времени, когда следующий президент примет присягу в январе 2025 года.

Хейли раскритиковала ДеСантиса за то, что в этом году он сказал, что Украина является “территориальным спором”, комментарий, который вызвал широкую критику, и с тех пор он пошел на попятную.

Дополнение

В воскресенье кандидат также раскритиковала Трампа за поздравление северокорейского лидера Ким Чен Ына на прошлой неделе после избрания страны в исполнительный совет Всемирной организации здравоохранения. Ранее Трамп также хвалил северокорейского лидера.

"Ким Чен Ын - бандит", - сказала Хейли. “Я не думаю, что мы должны приветствовать диктаторов”.

Трамп также раскритиковал ДеСантиса и Пенса за приветствие Ким Чен Ына во время отдельных мероприятий в выходные дни в Айове, штат, который в следующем году начнет борьбу за номинацию.