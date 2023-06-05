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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Победа Украины в интересах безопасности США: Трампа и ДеСантиса раскритиковала конкурентка Ники Хейли

Киев • УНН

 • 467354 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Кандидат в президенты от Республиканской партии Ники Хейли в воскресенье высказалась резко в отношении Дональда Трампа и Рона ДеСантиса из-за их отказа сказать, хотят ли они, чтобы Украина выиграла войну против россии, пишет Reuters, передает УНН.

Победа Украины в интересах безопасности США: Трампа и ДеСантиса раскритиковала конкурентка Ники Хейли

Цитата 

"Чтобы они сидели там и говорили, что это территориальный спор — это просто не так, или говорили, что мы должны оставаться нейтральными", — сказала Хейли избирателям в штате Айова.

"Это в интересах нашей национальной безопасности, чтобы Украина победила", - добавила она.

Детали 

Кандидат подчеркнула, что Украина является проблемой, которая выделяет республиканцев через изоляционистскую полосу среди многих основных избирателей партии.

Во время недавних мероприятий в ратуше Трамп заявил, что он хочет, чтобы война закончилась, но он поможет Украине и россии договориться об урегулировании.

Губернатор Флориды ДеСантис недавно заявил, что он поддерживает урегулирование войны и надеется, что война завершится к тому времени, когда следующий президент примет присягу в январе 2025 года.

Хейли раскритиковала ДеСантиса за то, что в этом году он сказал, что Украина является “территориальным спором”, комментарий, который вызвал широкую критику, и с тех пор он пошел на попятную.

Дополнение 

В воскресенье кандидат также раскритиковала Трампа за поздравление северокорейского лидера Ким Чен Ына на прошлой неделе после избрания страны в исполнительный совет Всемирной организации здравоохранения. Ранее Трамп также хвалил северокорейского лидера.

"Ким Чен Ын - бандит", - сказала Хейли. “Я не думаю, что мы должны приветствовать диктаторов”.

Трамп также раскритиковал ДеСантиса и Пенса за приветствие Ким Чен Ына во время отдельных мероприятий в выходные дни в Айове, штат, который в следующем году начнет борьбу за номинацию.

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