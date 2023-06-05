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Перемога України в інтересах безпеки США: Трампа та ДеСантіса розкритикувала конкурентка Нікі Гейлі

Київ • УНН

 • 467354 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. Кандидат у президенти від Республіканської партії Нікі Хейлі у неділю висловилась різко щодо Дональда Трампа та Рона ДеСантіса через їхню відмову сказати, чи хочуть вони, щоб Україна виграла війну проти росії, пише Reuters, передає УНН.

Перемога України в інтересах безпеки США: Трампа та ДеСантіса розкритикувала конкурентка Нікі Гейлі

Цитата 

"Щоб вони сиділи там і казали, що це територіальна суперечка — це просто не так, або казали, що ми повинні залишатися нейтральними", — сказала Гейлі виборцям у штаті Айова.

"Це в інтересах нашої національної безпеки, щоб Україна перемогла", - додала вона.

Деталі 

Кандидатка наголосила, що Україна є проблемою, яка виділяє республіканців через ізоляціоністську смугу серед багатьох основних виборців партії.

Під час нещодавніх заходів у ратуші Трамп заявив, що він хоче, щоб війна закінчилася, але він допоможе Україні та росії домовитися про врегулювання.

Губернатор Флориди ДеСантіс нещодавно заявив, що він підтримує врегулювання війни та сподівається, що війна завершиться до того часу, коли наступний президент складе присягу в січні 2025 року.

Гейлі розкритикувала ДеСантіса за те, що він цього року сказав, що Україна є “територіальною суперечкою”, коментар, який викликав широку критику, і з того часу він пішов назад.

Доповнення 

У неділю кандидатка також розкритикувала Трампа за привітання північнокорейського лідера Кім Чен Ина минулого тижня після обрання країни до виконавчої ради Всесвітньої організації охорони здоров’я. Раніше Трамп також хвалив північнокорейського лідера.

"Кім Чен Ин - бандит", - сказала Гейлі. “Я не думаю, що ми повинні вітати диктаторів”.

Трамп також розкритикував ДеСантіса та Пенса через привітання Кім Чен Ина під час окремих заходів у вихідні в Айові, штаті, який наступного року розпочне боротьбу за номінацію.

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