Перелив воды через дамбу во Львовской области: подтопления домов нет

"По состоянию на 7:00 подтоплений жилых домов не наблюдается, остаются подтопленными 5 дворов и 23 приусадебных участка. Уровень воды постепенно спадает", - сообщили в ведомстве.

В течение 3 июня ГСЧС откачано 425 куб. м воды.

Напомним, подтопление произошло после того, как 30 мая в связи с интенсивными осадками в виде дождя в городе Ходоров Жидачевского района перелилался вода через дамбу пруда.