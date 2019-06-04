Перелив води через дамбу на Львівщині: підтоплення будинків немає
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Внаслідок переливу води через дамбу ставка у Львівській області досі підтоплено п'ять дворів та 23 присадибні ділянки. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Станом на 7 годину підтоплень житлових будинків не спостерігається, залишаються підтопленими 5 дворогосподарств та 23 присадибні ділянки. Рівень води поступово спадає", - повідомили у відомстві.
Протягом 3 червня ДСНС відкачано 425 куб. м води.
Нагадаємо, підтоплення сталося після того, як 30 травня у зв'язку з інтенсивними опадами у вигляді дощу у місті Ходорів Жидачівського району перелилался вода через дамбу ставка.