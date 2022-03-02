Перекрыли пути отхода: в Барышевке Киевской области после прохода российских военных взорвали мост

Цитата

"В Барышевке Киевской области после прохода русской армии был взорван мост. Пути отхода россиянам перекрыли. Началось уничтожение россиян с воздуха", - написал Геращенко.

Добавим

Кроме того, по словам советника главы МВД, в Катюжанке под Киевом остановилась колонна российской техники. У них нет топлива и боеприпасов. Солдаты готовы сдаться в плен.

Ранее

Украинские военные освободили поселок городского типа Макаров в Киевской области от вражеских оккупантов.