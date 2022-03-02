Перекрыли пути отхода: в Барышевке Киевской области после прохода российских военных взорвали мост
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Барышевке Киевской области после прохода русской армии был взорван мост. Пути отхода россиянам перекрыли. Об этом сообщил в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко, передает УНН.
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"В Барышевке Киевской области после прохода русской армии был взорван мост. Пути отхода россиянам перекрыли. Началось уничтожение россиян с воздуха", - написал Геращенко.
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Кроме того, по словам советника главы МВД, в Катюжанке под Киевом остановилась колонна российской техники. У них нет топлива и боеприпасов. Солдаты готовы сдаться в плен.
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