Перекрили шляхи відходу: у Баришівці на Київщині після проходу російських військових підірвали міст
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Баришівці Київської області після проходу російської армії було підірвано міст. Шляхи відходу росіянам перекрили. Про це повідомив у Telegram радник глави МВС Антон Геращенко, передає УНН.
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"У Баришівці Київської області після проходу російської армії було підірвано міст. Шляхи відходу росіянам перекрили. Почалося знищення росіян із повітря", - написав Геращенко.
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Крім того, за словами радника глави МВС, у Катюжанці під Києвом зупинилася колона російської техніки. У них немає палива та боєприпасів. Солдати готові здатися у полон.
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