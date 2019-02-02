Переговоров с РФ не будет до освобождения украинских моряков - Волкер
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. США не будут двигаться дальше в переговорах с РФ пока российские власти не освободят украинских моряков, захваченных в Черном море. Об этом сообщает Посольство Украины в Соединенных Штатах, приводя слова специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера, передает УНН.
Об этом специальный представитель США заявил на международной медиа-площадке во время телефонного брифинга в Брюсселе: “Мы призываем Россию немедленно освободить моряков, чтобы мы попытались вернуться к дипломатическому решению этой проблемы”.
Волкер подчеркнул, что в Вашингтоне обладают полной информацией о ситуации в районе Керченского пролива.
“Нам известно и из изображений, и с видео, и из того, что нам показывают украинские коллеги, это блокирование прохода через пролив, преследования украинских судов в международных водах, стрельба по ним и моряки, которые до сих пор задержаны в России”, — заявил он.
Кроме того, по утверждению самого спецпредставителя США рассматривают возможность усиления санкций против России за действия в Керченском проливе: “Я могу сказать, что и Соединенные Штаты, и Европа рассматривают дополнительные меры, которые могут быть приняты в случае, если Россия не вернет моряков и будет продолжать контроль над Керченским проливом”.
Напоминаем, адвокат рассказал о состоянии военнопленного моряка в Лефортово.