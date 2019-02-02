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Переговорів з РФ не буде до звільнення українських моряків - Волкер

Переговорів з РФ не буде до звільнення українських моряків - Волкер

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. США не рухатимуться далі в переговорах з РФ поки російська влада не звільнить українських моряків, захоплених у Чорному морі. Про це повідомляє Посольство Україна у Сполучених Штатах, наводячи слова спеціального представника США з питань України Курта Волкера, передає УНН.

Про це спеціальний представник США заявив на міжнародному медіа-майданчику під час телефонного брифінгу у Брюсселі: “Ми закликаємо Росію негайно звільнити моряків, щоб ми спробували повернутися до дипломатичного вирішення цієї проблеми”.

Волкер підкреслив, що у Вашингтоні володіють повною інформацією щодо ситуації в районі Керченської протоки.

“Нам відомо і з зображень, і з відео, і з того, що нам показують українські колеги, це блокування проходу через протоку, переслідування українських суден в міжнародних водах, стрільба по них і моряки, які ще досі затримані в Росії”, — заявив він.

Крім того, за ствердженням самого Спецпредставника, США розглядають можливість посилення санкцій проти Росії через дії в Керченській протоці: “Я можу сказати, що і Сполучені Штати, і Європа розглядають додаткові заходи, які можуть бути вжиті у випадку, якщо Росія не поверне моряків і продовжуватиме контроль над Керченською протокою”.

Нагадуємо, адвокат розповів про стан військовополоненого моряка в Лефортово.

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