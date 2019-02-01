Адвокат розповів про стан військовополоненого моряка в Лефортово
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Адвокат Микола Полозов розповів про стан військовополоненого моряка в Лефортово. Про це він написав на своїй сторінці Facebook, передає УНН.
"Разом з моїм колегою адвокатом Володимиром Музюкіним відвідали сьогодні в СІЗО Лефортово військовополоненого Дениса Гриценка. Денис почувається добре. Скарг на здоров'я немає", - написав Полозов.
Він додав, що Гриценко робить фізичні вправи і підтримує себе у формі. Крім того, замовив в бібліотеці книги і багато читає.
Адвокат зазначив, що тримають Гриценка в старому корпусі, де немає гарячої води.
"Тиждень тому в камеру до Гриценка зайшла омбудсмен Москалькова. Прямо з ходу почала питати: "Ну ви (моряки) ж там проривалися?" На що Денис їй відповів, що якщо навіть російські судді просять не політизувати справу, то навіщо це робить омбудсмен, тим більше в такій провокаційній формі. Москалькова поспішно пішла", - розповів Полозов.
Він додав, що переговорив з Гриценком щодо майбутніх слідчих дій та засідання з розгляду апеляційної скарги в Мосміськсуді.
"Пошта до Гриценка доходить з перебоями. Від рідних листи йому не передають. Будемо з'ясовувати коли хто відправляв і вимагати з СІЗО їх передати", - зазначив адвокат.
За словами Полозова, два дні тому прийшов лист від Міністерства освіти України з дитячими малюнками.
Денис Гриценко попросив передати, що дякує всім діткам за їхни прекрасні малюнки, а також передає привіт всім військовополоненим бойовим товаришам.
Нагадаємо, омбудсмен Людмила Денисова направила лист в РФ з вимогою перевірити умови утримання українських моряків.