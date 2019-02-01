Адвокат рассказал о состоянии военнопленного моряка в Лефортово
Киев • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Адвокат Николай Полозов рассказал о состоянии военнопленного моряка в Лефортово. Об этом он написал на своей странице Facebook, передает УНН.
“Вместе с моим коллегой адвокатом Владимиром Музюкиным посетили сегодня в СИЗО Лефортово военнопленного Дениса Гриценко. Денис чувствует себя хорошо. Жалоб на здоровье нет”, — написал Полозов.
Он добавил, что Гриценко делает физические упражнения и поддерживает себя в форме. Кроме того, заказал в библиотеке книги и много читает.
Адвокат отметил, что держат Гриценко в старом корпусе, где нет горячей воды.
“Неделю назад в камеру к Гриценко зашла омбудсмен Москалькова. Прямо с ходу начала спрашивать: „Ну вы (моряки) же там прорывались?“ На что Денис ей ответил, что если даже российские судьи просят не политизировать дело, то зачем это делает омбудсмен, тем более в такой провокационной форме. Москалькова поспешно ушла”, — рассказал Полозов.
Он добавил, что переговорил с Гриценко относительно предстоящих следственных действий и заседания по рассмотрению апелляционной жалобы в Мосгорсуде.
“Почта до Гриценко доходит с перебоями. От родных письма ему не передают. Будем выяснять когда кто отправлял и требовать с СИЗО их передать”, — отметил адвокат.
За словами Полозова, два дня назад пришло письмо от Министерства образования Украины с детскими рисунками.
Денис Гриценко попросил передать, что благодарит всех деток за их прекрасные рисунки, а также передаёт привет всем военнопленным боевым товарищам.
Напомним, омбудсмен Людмила Денисова направила письмо в РФ с требованием проверить условия содержания украинских моряков.