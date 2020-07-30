"Предсказывать результаты никто не мог": президент УАФ доволен форматом плей-офф за выход в ЛЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал результаты матча "Колос" - "Мариуполь", передает УНН со ссылкой на footballua.tv
Он сказал, что доволен наличием интриги в играх "на вылет".
"Борьба в этих матчах была действительно серьезная. Предвидеть результат до матча никто не мог, как в матче Александрия - Мариуполь, так и в матче Колос - Днепр-1. Мы увидели интересную игру и результат. Это элемент любви к нашему футболу, когда мы не можем предсказать результат. Команды вышли в финал из разных шестерок. Этот элемент интриги хорош для украинского футбола", - прокомментировал Павелко.
Он добавил, что доволен форматом плей-офф за выход в ЛЕ.
"Думаю, что это украшение нашего чемпионата, когда игры плей-офф определяют представителя в еврокубках. Это изюминка именно этого необычного года. Самое главное - мы восстановили чемпионат и сделали так, чтобы в спортивной борьбе мы определили победителя и представителя в еврокубках. Благодаря этому мы поддержали все клубы, которые не пошли на карантин, как это сделали в Голландии или Франции. Мы видим бескомпромиссную борьбу до последнего матча", - подчеркнул Павелко.
Напомним, ФК "Кривбасс" возрождают. Вполне вероятно, что в следующем сезоне футбольный клуб сыграет во Второй лиге.